Sinja Kraus verliert in erster Linz-Runde gegen Cirstea

Von: apa

Sinja Kraus hat als erste von drei Österreicherinnen, die am Dienstag beim Upper Austria Ladies in Linz im Einsatz sind, ihr Erstrundenmatch verloren. Die noch 23-jährige Wienerin unterlag der als Nummer 5 gesetzten Rumänin Sorana Cirstea nach 87 Minuten 3:6,3:6. Sie ging damit auch nach ihrem vierten Hauptfeld-Auftritt bei Österreichs einzigem WTA-Frauen-Tennisturnier als Verliererin vom Platz. Cirstea zog hingegen an ihrem 36. Geburtstag ins Achtelfinale ein.

“Das war heute nicht so ganz mein Tag. Ich bin nicht gut ins Match reingestartet, aber sie hat sehr gut gespielt und steht nicht umsonst Top 30”, lautete die erste Analyse von Kraus im ORF-TV. Man sei vor eigenem Publikum immer besonders nervös.

Im Anschluss traf Lilli Tagger auf die Spanierin Paula Badosa, später war auch noch Julia Grabher am rot-weiß-roten Tag gegen die Philippinin Alexandra Eala im Einsatz.

Schon zweites Game vorentscheidend

Die Vorentscheidung im ersten Satz fiel schon im zweiten Game, dem ersten Service-Spiel von Kraus. Dieses ging nach einer 40:15-Führung acht Mal über Einstand, Kraus ließ sieben Möglichkeiten zum 1:1 aus und Cirstea schaffte gleich das Break. Danach zog Cirstea rasch auf 5:0 davon. Die mit einer Wildcard versehene Kraus bäumte sich noch auf, verlor aber doch Satz eins 3:6.

Cirstea, die ihre 20. und letzte Profi-Saison bestreitet, ist als aktuell Weltranglisten-29. um 90 Positionen besser platziert als die Österreicherin. Im zweiten Durchgang hielt die seit kurzem vom Deutschen Alexander Grau gecoachte Kraus bis zum 3:3 gut mit. “Ich bin stolz auf mich, wie ich mich zurückgekämpft habe”, sagte Kraus später, musste dann aber ihr Service zum 3:4 abgeben. Diesen Vorsprung ließ sich Cirstea nicht mehr nehmen.