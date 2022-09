Sinner bei US Open im Viertelfinale

New York City – Jannik Sinner hat das Achtelfinale der US Open gegen den Überraschungsmann Ilya Ivashka (ATP 73) nach knapp vier Stunden für sich entschieden und steht in der Runde der besten acht. Wie SportNews.bz berichtet, sah der Sexnter im fünften Satz schon wie der sichere Verlierer aus. Doch ausgerechnet dann spielte er sein bestes Tennis.

Zunächst schien es, dass Sinner nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Der Südtiroler machte 14 Doppelfehler und hatte mit seinem Service zu kämpfen. Nur 46 Prozent der ersten Aufschläge gingen ins Feld.

Das Match gegen Ivashka im Louis-Armstrong-Stadion war für Sinner eine Nervenschlacht, in der es nicht weniger als 18 Breaks gab, elf davon für ihn. Doch im fünften Satz wendete sich das Blatt: Sinner spielte die unmöglichsten Punkte und bekam mit jedem Punkt mehr Selbstvertrauen. Endlich spielte er konstantes Weltklasse-Tennis und ließ Ivashka nicht den Hauch einer Chance. Am Ende lautete das Ergebnis 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3 aus Sicht des Südtirolers.

Sinner hat somit in allen vier Grand Slams mindestens ein Mal das Viertelfinale erreicht – mit 21 Jahren. Im Viertelfinale trifft der Pusterer Youngster nun auf den Sieger des Matches zwischen Carlos Alcaraz und Marin Cilic.