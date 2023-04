Sinner eliminiert Alcaraz im Miami-Halbfinale

Die Final-Paarungen bei den Tennis-Masters-Turnieren in Miami stehen fest. Im Halbfinale am Freitagabend (Ortszeit) beendete Jannik Sinner den Siegeslauf von Carlos Alcaraz, er bezwang den Weltranglisten-Ersten in einem spannenden Match 6:7(4),6:4,6:2. Im Endspiel trifft der Südtiroler auf den Russen Daniil Medwedew. Bei den Frauen sicherte sich die Tschechien Petra Kvitova durch einen 7:5,6:4-Sieg über die Rumänin Sorana Cirstea ein Duell mit Elena Rybakina.

Sinner steht am Sonntag in seinem zweiten Miami-Finale, nachdem er sich vor zwei Jahren Hubert Hurkacz geschlagen geben musste. Gegen Medwedew, der im Semifinale seinen Landsmann Karen Chatschanow ausschaltete, hat er in fünf Begegnungen nie gewonnen. Schafft er den ersten Erfolg am Sonntag, wäre es sein erster Masters-1000-Titel. “Ich werde versuchen, ein paar Sachen zu verändern, wie heute gegen Carlos, und dann werden wir sehen. Ich fühle mich gut auf diesem Platz”, sagte Sinner.

Der 21-Jährige sorgte auch dafür, dass am kommenden Montag wieder Novak Djokovic die Nummer-eins-Position von Alcaraz übernimmt. Der Spanier hätte seinen Titel in Miami erfolgreich verteidigen müssen, um Erster zu bleiben.

Dahin ist für den 19-Jährigen auch die Chance, als erster Spieler seit Roger Federer 2017 das “Sunshine Double” mit Turniersiegen in Indian Wells und Miami zu holen. Die Kasachin Rybakina hat diese Gelegenheit noch. Im Head-to-Head mit Kvitova steht es 1:1.