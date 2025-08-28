Aktuelle Seite: Home > Sport > Sinner ohne, Swiatek mit Problemen in dritter US-Open-Runde
Iga Swiatek brauchte mehr als zwei Stunden zum Sieg

Sinner ohne, Swiatek mit Problemen in dritter US-Open-Runde

Donnerstag, 28. August 2025 | 22:42 Uhr
Iga Swiatek brauchte mehr als zwei Stunden zum Sieg
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MADDIE MEYER
Von: apa

Ohne Probleme ist Jannik Sinner in die dritte Runde der Tennis-US-Open in New York eingezogen. Der italienische Titelverteidiger ließ am Donnerstag im Arthur Ashe Stadium von Flushing Meadows dem Australier Alexei Popyrin keine Chance und gewann 6:3,6:2,6:2. Wesentlich mehr Mühe hatte Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek. Die an Nummer zwei gesetzte Polin besiegte die Niederländerin Suzan Lamens nach mehr als zwei Stunden 6:1,4:6,6:4.

Vor allem im zweiten Durchgang unterliefen Swiatek gegen die Weltranglisten-66. Lamens ungewohnt viele Fehler. “Es war kein einfaches Match, ich habe ein paar Fehler gemacht. Daher bin ich froh, dass ich es zu Ende gebracht habe”, meinte die 24-Jährige. Positiver bilanzierte Sinner. “Ich habe versucht, das beste Tennis zu spielen, das ich kann. Ich bin sehr zufrieden mit meinen beiden ersten Matches hier. Heute haben wir beide nicht besonders serviert, aber ich habe sehr gut returniert.”

In der Runde der letzten 32 stehen unterdessen Sinners Landsmann Lorenzo Musetti, die zweifache japanische US-Open-Siegerin Naomi Osaka sowie der Russe Andrej Rublew und seine Landsfrau Jekaterina Alexandrowa.

