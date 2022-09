Sinner steht im Achtelfinale der US-Open

New York – Bei den US-Open in New York ist der Südtiroler Tennisprofi Jannik Sinner ins Achtelfinale eingezogen.

Der 21-jährige Sextner schlug in der dritten Runde den US-Amerikaner Brandon Nakashima mit 3:6, 6:4, 6:1 und 6:2.

Der nächste Gegner von Sinner heißt Ilja Ivashka. Der Weißrusse hatte zuvor für das Aus des Italieners Lorenzo Musetti bei den US-Open gesorgt.