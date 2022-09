Sinner steigt in der Weltrangliste auf

Sexten – Der Spanier Carlos Alcaraz hat seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen und sich zum jüngsten Weltranglistenersten der Tennis-Geschichte gekürt. Der 19-Jährige setzte sich im Finale der US Open in New York in der Nacht auf Montag gegen den Norweger Casper Ruud durch. Doch auch Jannik Sinner rückt auf der Weltrangliste weiter nach vorne.

Mit seinem Sieg löst Alcaraz den Russen Daniil Medwedew als Führenden der Weltrangliste ab, der um drei Positionen nach hinten rutscht.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Casper Ruud und Rafael Nadal.

Sinner landet hingegen auf Platz elf der Weltrangliste. Sein Team-Kollege Matteo Berrettini fällt hingegen zurück auf den 15. Platz.

Der Russe Andrey Rublev kehrt unterdessen zurück in die Top-Ten.