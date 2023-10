Sinner überrascht Alcaraz und steht im Peking-Finale

Das Finale des ATP-500-Turniers in Peking findet am Mittwoch ohne Topstar Carlos Alcaraz statt. Jannik Sinner verhinderte das Traum-Finale Alcaraz gegen Daniil Medwedew (RUS-2) mit einem 7:6(4),6:1-Erfolg nach 1:54 Stunden über den Spanier. Der Südtiroler trifft nun in einem Duell zweier Wien-Starter auf Wien-Vorjahressieger Medwedew. Beide sind also knapp drei Wochen vor den Erste Bank Open in ausgezeichneter Form.

Für Sinner war es im siebenten Duell mit Alcaraz der vierte Sieg. Der Sextner ist aktuell überhaupt der einzige Spieler, der vier Siege gegen den Weltranglisten-Zweiten zu Buche stehen hat. “Jedes Match gegen ihn ist sehr tough. Heute habe ich ein bisschen besser gespielt. Der zweite Satz ist zwar 6:1 ausgegangen, aber er hatte viele Chancen.” Seine Geheimrezept gegen Alcaraz wollte Sinner nicht verraten. “Man muss immer aggressiv bleiben.” Sonst müsse man ein paar Dinge “mischen”.

Dank dem Finaleinzug klettert der 22-Jährige die Weltrangliste von Rang sechs auf Rang vier empor.

Carlos Alcaraz shrinks the tennis court with his speed & athleticism.

Jannik Sinner hits through the tennis court with impeccable timing & pace.

They push each other in every way imaginable.

This is the most beautiful rivalry in tennis right now. ❤️

pic.twitter.com/8A9o8BBi2Q

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 3, 2023