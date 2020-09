Ski-WM in Cortina plant mit rund 5.000 Zuschauern pro Tag

Die Organisatoren der alpinen Ski-WM in Cortina d’Ampezzo planen, die Titelkämpfe vom 8. bis 21. Februar 2021 zumindest vor einer beschränkten Anzahl an Zuschauern auszutragen. “Wir arbeiten mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um mit einem sicheren Konzept Zuschauer zulassen zu können”, sagte WM-Chef Valerio Giacobbi bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Es sei schwierig, Zahlen zu nennen.

“Aber für den Moment rechnen wir, im Vergleich zu den 120.000 Zuschauern, die wir vor Corona erwartet hätten, mit einer maximalen Kapazität, die in etwa halb so groß ist: 50.000 bis 60.000 Zuschauer insgesamt, also etwa 5.000 pro Tag”, erklärte Giacobbi.

Der Auftakt der Weltcup-Saison Mitte Oktober in Sölden findet wegen der Corona-Pandemie hingegen ohne Zuschauer statt, wie seit längerem feststeht.