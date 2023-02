Ski-WM in Frankreich: Brignone holt Gold

Bei der alpinen Ski-WM in Frankreich fuhr die Italienerin Federica Brignone, die schon nach dem Super-G-vorne war, auf den ersten Platz. Silber gab es dank der Slalom-Bestzeit für die Schweizerin Wendy Holdener. Bronze ging an Ricarda Haaser aus Österreich Es war ihre erste WM-Medaille. Die große Favoritin Mikaela Shiffrin fädelte auf Medaillenkurs bei einem der letzten Tore ein.

Nach drei Olympiamedaillen und WM-Silber 2011 im Riesentorlauf steht Brignone erstmals bei einem derartigen Großereignis ganz oben. Ihre bislang einzige Kombimedaille hatte Brignone bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking gewonnen. “Was in meiner Karriere gefehlt hat, war eine Goldmedaille”, sagte die 32-Jährige, die auch die bisher letzte Weltcup-Kombination für sich entschieden hatte. Vor zwei Jahren hatte sie bei der Heim-WM in Cortina d’Ampezzo ebenfalls nach dem Super-G geführt, schied aber im Slalom aus. “Ich bin wirklich stolz darauf, wie konzentriert ich war und wie meine Einstellung in beiden Läufen war. Ich habe es genießen können.” Brignone holte die erste Kombi-Goldene bei einer WM für Italien.

Shiffrin, die als beste Slalom-Läuferin wohl mit der Bestzeit ins Ziel gekommen wäre, geriet dann aber ins Straucheln. Das drittletzte Tor passierte sie inkorrekt. “Ich habe die Stelle bei der Besichtigung gesehen und wusste, dass ich da aufpassen muss. Aber ich habe mich dann vertan”, erklärte die US-Amerikanerin. “Ich habe mich im Lauf gut gefühlt, es ist gut zu wissen, dass es gutes Skifahren war. Ich war zufrieden mit der Aggressivität.”

Nur 33 Läuferinnen waren im ersten WM-Bewerb am Start, am Ende standen 18 im Klassement. Unter anderem verzichteten Lara Gut-Behrami und Ragnhild Mowinckel, aber auch Sofia Goggia und die gesundheitlich angeschlagene Cornelia Hütter nach dem Super-G auf den Slalom. Die Slowakin Petra Vlhova war gar nicht erst angetreten.