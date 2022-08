Skiweltcup Alta Badia: Treffen zwischen Organisationskomitee und FIS

Stern – Wie gewöhnlich organisiert der internationale Skiverband FIS jedes Jahr in den Sommermonaten ein Treffen mit den Organisationskomitees der einzelnen Austragungsorte der Skiweltcuprennen, um die Skiwettbewerbe bestmöglich zu planen.

Das diesjährige Treffen in Stern im Gadertal wurde auch als Gelegenheit genutzt, um die neuen Ämter der FIS vorzustellen. Am Treffen haben Renndirektor Markus Waldner, der neue Direktor für technische Disziplinen Janez Hladnik, die neue PR-Zuständige der Herren-Skiweltcuprennen Charlotte Chable sowie Emmanuel Couder als neuer ”operational event coordinator” teilgenommen. Das Organisationskomitee unter der Leitung des Präsidenten Andy Varallo sowie die technischen Leiter des Skiweltcups Alta Badia haben die FIS-Verantwortlichen im Gebäude am Fuße der Gran Risa-Piste empfangen und den Wunsch einer zukünftigen Zusammenarbeit bekräftigt.

Auch im Winter 2022 sieht der FIS-Rennkalender zwei Herren-Riesentorläufe auf der Gran Risa vor, die am Sonntag, den 18. und am Montag, den 19. Dezember stattfinden. Während des Treffens wurden nicht nur die Einzelheiten der Piste besprochen, die zu einer der schwierigsten und spannendsten Pisten des Skiweltcups gehört, sondern auch der Ablauf der Veranstaltung – vom Rennen selbst bis zum Rahmenprogramm. Nach zwei Auflagen, die von Einschränkungen aufgrund der Pandemie bestimmt wurden, konnten letztes Jahr wieder Zuschauer im Zielbereich zugelassen werden. Dieses Jahr wird ein weiterer Schritt in Richtung Normalität geplant und ein reichhaltiges Hospitality-Programm wird wieder auf alle Skibegeisterte warten.

