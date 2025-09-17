Slavia Prag verspielt bei Cham-Debüt CL-Auftaktsieg

Von: apa

Slavia Prag hat am Mittwoch in der Fußball-Champions-League einen Auftaktsieg gegen Bodö/Glimt verspielt. Der tschechische Meister musste sich nach zweimaliger Führung durch Tore von Youssoupha Mbodji (23., 74.) mit einem 2:2 begnügen. Für den Sturm-Graz-Bezwinger aus Norwegen gelang Sondre Brunstad Fet in der 90. Minute mit einem sehenswerten Lattenpendler der Ausgleich. Bei Slavia gab ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham ab der 98. Minute sein Pflichtspiel-Debüt.

Cham war kurz vor Transferschluss vorerst leihweise für ein Jahr von Trabzonspor nach Prag gewechselt. Die Tschechen halten eine Kaufoption auf den 24-Jährigen. Der Offensivspieler bereitete bei seiner Premiere tief in der Nachspielzeit noch eine große Chance auf den Siegestreffer durch den ebenfalls eingewechselten Ivan Schranz vor (101.). Neben Bodö/Glimt holte auch ein weiterer Champions-League-Debütant einen Punkt. Zyperns Meister Pafos FC erreichte bei Olympiakos Piräus trotz langer Unterzahl nach Gelb-Rot für den Brasilianer Bruno (26.) ein 0:0.