Aktuelle Seite: Home > Sport > Slavia Prag verspielt bei Cham-Debüt CL-Auftaktsieg
Zwei Tore von Mbodji (l.) reichten Slavia nicht zum Sieg

Slavia Prag verspielt bei Cham-Debüt CL-Auftaktsieg

Mittwoch, 17. September 2025 | 21:14 Uhr
Zwei Tore von Mbodji (l.) reichten Slavia nicht zum Sieg
APA/APA/AFP/MICHAL CIZEK
Schriftgröße

Von: apa

Slavia Prag hat am Mittwoch in der Fußball-Champions-League einen Auftaktsieg gegen Bodö/Glimt verspielt. Der tschechische Meister musste sich nach zweimaliger Führung durch Tore von Youssoupha Mbodji (23., 74.) mit einem 2:2 begnügen. Für den Sturm-Graz-Bezwinger aus Norwegen gelang Sondre Brunstad Fet in der 90. Minute mit einem sehenswerten Lattenpendler der Ausgleich. Bei Slavia gab ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham ab der 98. Minute sein Pflichtspiel-Debüt.

Cham war kurz vor Transferschluss vorerst leihweise für ein Jahr von Trabzonspor nach Prag gewechselt. Die Tschechen halten eine Kaufoption auf den 24-Jährigen. Der Offensivspieler bereitete bei seiner Premiere tief in der Nachspielzeit noch eine große Chance auf den Siegestreffer durch den ebenfalls eingewechselten Ivan Schranz vor (101.). Neben Bodö/Glimt holte auch ein weiterer Champions-League-Debütant einen Punkt. Zyperns Meister Pafos FC erreichte bei Olympiakos Piräus trotz langer Unterzahl nach Gelb-Rot für den Brasilianer Bruno (26.) ein 0:0.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
98
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
68
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
55
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
53
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Muss jetzt auch die A22 bei Stau die Maut reduzieren?
Kommentare
38
Muss jetzt auch die A22 bei Stau die Maut reduzieren?
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 