Bozen/Maribor – Am letzten Wochenende fand das internationale Badmintonturnier “Slovenia International 2022” in Maribor (Slowenien) statt.

Eine reiche italienische Delegation traf dort ein, um mit den besten der Welt zu konkurrieren. Besonders erfolgreich war dabei die Malserin Judith Mair, bereits seit längerem fester Bestandteil der Nationalmannschaft.

Gemeinsam mit ihrer Mailänder Partnerin Martina Corsini konnte sie im Damendoppel eine Reihe von Gegnerinnen aus verschiedenen Ländern (Bulgarien, Italien, Lettland, Taiwan) besiegen, bis sie sich dann nur im Finalspiel dem Indonesierpaar Puspita Sari/Rose geschlagen geben mussten.

Das Paar durfte nun, mit diesem zweiten Platz, schon zum dritten Mal im heurigen Jahr aufs Podest steigen. Im Februar war es noch die Silbermedaille in Uganda, und im März kam die Bronzemdaille in Polen hinzu. Was zu berechtigen Hoffnungen auf eine gute Platzierung im bevorstehenden Challenge “Italian International” gibt.