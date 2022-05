Soltnflitzer wieder im Rennen

Bozen/Jenesien – Nach zweijähriger Zwangspause konnte am Freitag, den 13. Mai 2022 um 19.30 Uhr der fünfte Uphill Bozen-Jenesien, organisiert von der Sektion Soltnflitzer des ASV Jenesien Raiffeisen, stattfinden.

Der bisherige Streckenrekord liegt bei den Frauen bei 35:08.53 (Jahr 2016: Renate Rungger) und bei den Männern bei 29:20.52 (Jahr 2019: Philipp Plunger). Gespannt wartete man darauf, ob eine*r der Teilnehmer*innen einen neuen Rekord aufstellen würde. Und tatsächlich konnte heuer Philipp Plunger vom Martini Team diese Zeit, unterbieten. Er erreichte das Ziel in 29:06.33. Bei den Frauen gewann Edeltraud Thaler vom ASV Telmekom Team Südtirol mit einer Zeit von 37:15.83.

Neu war heuer, dass jede*r Sportbegeisterte, ohne Zeitmessung und ohne ärztliches Attest, “Just for fun” teilnehmen konnte. Knapp 100 Teilnehmer*innen liefen den Lauf mit Zeitmessung, weitere zehn Teilnehmer*innen waren “Just for fun” dabei.

Die Athleten starteten an der Talstation der Seilbahn nach Jenesien in Bozen. Zunächst führt die Strecke über die asphaltierte Straße zum Schloss Rafenstein. Dabei legen die Athleten eine der steilsten Straßenstrecken Europas zurück. Von da an führt die Strecke abwechselnd über betonierte Straßen und Wald – und Wiesenwege nach Jenesien.

Der letzte Anstieg, über Stiegen unterhalb der Kirche, stellte die Athleten noch einmal auf die Probe. Anschließend erreichten die Teilnehmer*innen dann das Ziel direkt am Dorfplatz in Jenesien. Die Strecke beträgt insgesamt ca. vier Kilometer mit einem Höhenunterschied von 785 Metern.

Nach coronabedingter Zwangspause war das fünfte Uphill – Rennen der Sektion Soltnflitzer ein großer Erfolg.