Southampton spielt ohne Hasenhüttl gegen West Ham nur 0:0

Southampton ist in der englischen Fußball-Premier-League schon vier Runden sieglos. Die “Saints” kamen am Dienstagabend im Heimspiel gegen West Ham United über ein torloses Remis nicht hinaus und teilten damit zum dritten Mal in den jüngsten vier Spielen die Punkte. Ralph Hasenhüttl coachte nicht vor Ort, sondern von zu Hause aus. Der 53-jährige Steirer hatte sich in Selbstisolation begeben, nachdem jemand aus seinem Haushalt positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Hasenhüttl, der während der Partie durchgehend mit seinem Trainerteam Audio- und Videokontakt hatte, ist der dritte Coach in der englischen Premier League, der eine Partie in Zusammenhang mit Covid-19 verpasste. Zuvor waren das West Hams David Moyes und Fulhams Scott Parker.

Southampton konnte aus deutlich mehr Ballbesitz kein Kapital schlagen, verpasste den möglichen Sprung unter die Top vier der Liga und ist weiter Neunter. West Ham ist vier Zähler dahinter Zehnter und hat in den letzten vier Spielen ebenfalls dreimal remisiert und eine Niederlage kassiert.

Den Aufwärtstrend fortsetzen konnte Arsenal. Die “Gunners” feierten dank eines Treffers des 43 Sekunden zuvor eingewechselten Alexandre Lacazette (66.) bei Brighton and Hove Albion einen 1:0-Sieg und konnten somit nach dem 3:1 im Derby gegen Chelsea nachlegen, nachdem man zuvor siebenmal in Folge sieglos geblieben war. Damit gelang in der Tabelle immerhin der Vorstoß auf Rang 13.