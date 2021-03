Southampton verliert erneut, Kantersieg von Leicester

Trainer Ralph Hasenüttl und Southampton können den Abstiegskampf in der englischen Fußball-Premier-League weiter nicht abhaken. Am Sonntag kassierten die “Saints” in der 28. Runde eine 1:2-(1:1)-Heimniederlage gegen Brighton und liegen als 14. nur sieben Punkte vor dem “Strich”. Für Southampton war es die zehnte Niederlage in den jüngsten zwölf Ligaspielen. Brighton verbesserte sich auf Rang 16, vier Zähler hinter Southampton.

Hasenhüttl ging danach mit seiner Truppe hart ins Gericht. “In der zweiten Hälfte wollte es der Gegner mehr. Wir müssen selbstkritisch sein, denn es war bei weitem eines unser schlechtesten Spiele in dieser Saison”, erklärte der Steirer gegenüber der “BBC”. “Wir sind nicht hungrig genug, und die Grundlagen fehlen uns derzeit. Das macht es schwer, Spiele zu gewinnen.”

Hinter dem enteilten Leader Manchester City unterstrich Leicester mit einem 5:0-Kantersieg über Schlusslicht Sheffield seinen Anspruch auf Platz zwei. Kelechi Iheanacho (39., 69. 78.) glänzte im Heimspiel am Sonntag mit einem Hattrick, Christian Fuchs saß auf der Bank. Vor dem Abendspiel Manchester Uniteds gegen West Ham lagen die “Foxes” damit zwei Punkte vor den “Red Devils”. Sheffield wurde erstmals von Interimscoach Paul Heckingbottom betreut.