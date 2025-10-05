Später Sturm-Sieg in Altach, LASK nach 0:3 noch 3:3

Von: apa

Zwei späte Treffer von Otar Kiteishvili (85.) und Belmin Beganovic (95.) haben Meister Sturm am Sonntag in der Fußball-Bundesliga einen 2:0-Erfolg in Altach gesichert. Vor dem Schlager zwischen Salzburg und Rapid (17.00 Uhr) zum Abschluss der neunten Runde übernahmen die Steirer bei einem Spiel weniger je einen Zähler vor Rapid bzw. dem WAC liegend die Tabellenspitze.

Der LASK lieferte gegen TSV Hartberg ein Bilderbuch-Finish und wendete die siebente Saisonniederlage noch ab. Mit drei Treffern in der 89., 92. und 94. Minute verwandelten die Linzer ein 0:3 in ein 3:3 (0:1), liegen aber nur zwei Punkte vor Schlusslicht GAK auf Rang elf.

Bereits am Samstag hatte der WAC einen 3:1-Erfolg beim GAK gefeiert, Ried die WSG Tirol zuhause mit 2:0 bezwungen. Und der Austria-Siegeszug war mit einem Heim-0:1 gegen Blau-Weiß Linz zu Ende gegangen.