Aktuelle Seite: Home > Sport > Später Sturm-Sieg in Altach, LASK nach 0:3 noch 3:3
Lavalee (r.) und Sturm an der Spitze

Später Sturm-Sieg in Altach, LASK nach 0:3 noch 3:3

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 16:35 Uhr
Lavalee (r.) und Sturm an der Spitze
APA/DIETMAR STIPLOVSEK
Schriftgröße

Von: apa

Zwei späte Treffer von Otar Kiteishvili (85.) und Belmin Beganovic (95.) haben Meister Sturm am Sonntag in der Fußball-Bundesliga einen 2:0-Erfolg in Altach gesichert. Vor dem Schlager zwischen Salzburg und Rapid (17.00 Uhr) zum Abschluss der neunten Runde übernahmen die Steirer bei einem Spiel weniger je einen Zähler vor Rapid bzw. dem WAC liegend die Tabellenspitze.

Der LASK lieferte gegen TSV Hartberg ein Bilderbuch-Finish und wendete die siebente Saisonniederlage noch ab. Mit drei Treffern in der 89., 92. und 94. Minute verwandelten die Linzer ein 0:3 in ein 3:3 (0:1), liegen aber nur zwei Punkte vor Schlusslicht GAK auf Rang elf.

Bereits am Samstag hatte der WAC einen 3:1-Erfolg beim GAK gefeiert, Ried die WSG Tirol zuhause mit 2:0 bezwungen. Und der Austria-Siegeszug war mit einem Heim-0:1 gegen Blau-Weiß Linz zu Ende gegangen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Kommentare
81
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
SHB: Faschistische Mythenpflege statt historischer Aufarbeitung
Kommentare
41
SHB: Faschistische Mythenpflege statt historischer Aufarbeitung
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Kommentare
36
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder
Kommentare
28
Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder
Flugzeuge starten und landen wieder am Münchner Flughafen
Kommentare
23
Flugzeuge starten und landen wieder am Münchner Flughafen
Anzeigen
Small Prices – Big Fun
Small Prices – Big Fun
Der große Zett-Family Day im Cineplexx
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 