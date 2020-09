Spanien dank Last-Minute-Treffer noch 1:1 gegen Deutschland

Deutschland und Spanien haben sich am Donnerstag in Stuttgart im Auftaktschlager der UEFA Nations League 1:1 getrennt. Ein Last-Minute-Tor von Jose Gaya (96.) egalisierte noch die deutsche Führung von Timo Werner (51.) im Duell der Ex-Weltmeister im leeren Stadion. Im Parallelspiel dieser Gruppe 4 der Top-Liga A gewann Österreichs EM-Gegner Ukraine in Lwiw 2:1 gegen die Schweiz.

Im deutschen Tor stand Frankfurt-Goalie Kevin Trapp, weil Bayern-Kapitän Manuel Neuer nach dem Champions-League-Triumph geschont wurde und dessen Ersatzmann Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona nach einer Knieoperation nicht zur Verfügung stand. Bei den Spaniern gab der 17-jährige Ansu Fati sein Debüt und avancierte damit zum jüngsten Teamspieler von “La Roja” seit 1936.

Die Anfangsphase gehörte klar den Deutschen, die beste Chance vergab dabei Bayern-Neuzugang Leroy Sane, der an Manchester Uniteds Schlussmann David de Gea scheiterte (18.). Auf der Gegenseite wurde Trapp erstmals in der 23. Minute von Sergio Busquets geprüft. Die Spanier kamen danach beim Comeback von Teamchef Luis Enrique besser ins Spiel.

Die schönste Aktion des Spiels brachte fünf Minuten nach dem Wechsel das 1:0: Nach langem Diagonalpass von Ilkay Gündogan legte der starke DFB-Debütant Robin Gosens quer auf Chelsea-Neuzugang Timo Werner, der perfekt ins Eck abschloss. Zehn Minuten später hätte der Ex-Leipziger im Konter sogar den Doppelpack schnüren können, doch der etwas zu lange Pass von Sane machte den Winkel zu spitz (61.). Der Lucky Punch in der Schlussminute glückte nach Flanke von Ferran Torres, die Rodrigo Moreno auf Gaya verlängerte, der den Ball nur noch über die Linie zu drücken brauchte. Deutschland wartet damit weiter auf den ersten Sieg in der Nations League.

Die Ukraine startete ebenfalls stark, schon in der zehnten Minute krachte ein Weitschuss von Ruslan Malinowskyi aus knapp 25 Metern an die Stange, der Nachschuss von Andrij Jarmolenko landete im Außennetz (10.). Etwas mehr als drei Minuten nach dieser Aktion hieß es aber verdientermaßen 1:0: Nach einem schnellen Umschaltspiel über Rechtsverteidiger Oleksandr Tymchyk schloss Jarmolenko artistisch mit der Ferse mitten im Fünfer ab (14.).

Den Eidgenossen glückte noch vor der Pause der Ausgleich durch einen Fernschuss von Solospitze Haris Seferovic (41.). Nach dem Wechsel landete ein Kopfball von Augsburg-Legionär Ruben Vargas an der Stange (55.). Auf der Gegenseite machte es Oleksandr Sintschenko von Manchester City besser, sein perfekter Schlenzer von der Strafraumgrenze brachte den Siegtreffer für die Gastgeber (68.).

In der Gruppe 3 der Liga B feierte Russland in Moskau einen klaren 3:1-Sieg über die Serbien. Matchwinner für die Gastgeber war Artjom Dsjuba (48./Elfer, 81.) mit einem Doppelpack. Im Parallelspiel in Sivas verlor die Türkei gegen Ungarn 0:1. Das Goldtor erzielte Dominik Szoboszlai (80.) von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg mit einem perfekten Freistoßtor aus 30 Metern.

In der Gruppe 4 siegte Wales dank eines Treffers von Kieffer Moore (80.) in Helsinki gegen Finnland 1:0 (0:0), während sich Bulgarien und Irland in Sofia 1:1 (0:0) trennten. Das Topduell der Gruppe 3 der Liga C in Ljubljana zwischen Slowenien und Griechenland endete torlos.