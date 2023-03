Spanien holt Heimsieg, Kroatien kassiert späten Ausgleich

Spanien hat sich zum Start in die Qualifikation für die Fußball-EM 2024 einen Heimsieg eingefahren, Kroatien hat diesen in letzter Minute verpasst. Während die Iberer am Samstagabend in Malaga gegen Norwegen mit 3:0 gewannen, kassierte der WM-Dritte in Split gegen Wales in der 93. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Die Schweiz begann den Weg zum Turnier in Deutschland mit einem überzeugenden 5:0 in einem “Geisterspiel” im serbischen Novi Sad gegen Belarus.

Dani Olmo (13.) brachte die Spanier im ersten Auftritt unter Neo-Teamchef Luis de la Fuente früh voran. Die Gäste hätten auch ohne ihren verletzten Star Erling Haaland ausgleichen müssen. Spaniens Torhüter Kepa verhinderte das 1:1 mit einer Rettungsaktion nach einer Stunde, der bei Real Sociedad spielende Alexander Sörloth konnte eine Möglichkeit ebenfalls nicht nutzen. Dem bereits 32-jährigen Teamdebütanten Joselu gelang per Doppelschlag (84., 85.) schließlich die späte Entscheidung. Der Espanyol-Stürmer war keine drei Minuten vor seinem Premierentreffer eingewechselt worden. Spanien liegt in der Gruppe gleichauf mit Schottland, das Zypern ebenfalls mit 3:0 besiegte.

Kroatien begann stark, Andrej Kramaric (28.) münzte die Überlegenheit auch in einen Treffer um. Luka Modric zog bei den Kroaten wieder die Fäden im Mittelfeld. Auch eine Steigerung der Waliser nach der Pause brachte den Briten zunächst nichts ein. Kroatiens Ivan Perisic verpasste die Entscheidung, sein Schuss landete an der Latte. Nach einem weiten Einwurf drückte der walisische Debütant Nathan Broadhead dann doch noch den Ball über die Linie. Erster Tabellenführer der Gruppe D ist damit die Türkei, die in Jerewan gegen Armenien mit 2:1 gewann.

Für die Schweizer schoss Renato Steffen in der ersten halben Stunde einen lupenreinen Hattrick. Salzburgs Noah Okafor kam bei der “Nati” nach einer Stunde ins Spiel und bereitete das 4:0 durch Granit Xhaka vor. Die Schweiz übernahm in Gruppe I damit die Tabellenspitze vor Rumänien, das in Andorra mit 2:0 siegte. Israel und der Kosovo trennten sich mit einem 1:1.

Die UEFA verzichtete trotz der Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine darauf, Belarus von der EM-Teilnahme auszuschließen. Jedoch dürfen die Osteuropäer ihre Partien nicht im eigenen Land austragen. In Novi Sad waren keine Zuschauer zugelassen. Aufgrund der dominanten Leistung ging fast vergessen, dass die Schweiz in der 1. Minute bei einem Lattentreffer von Wladimir Chwaschtschinskij fast in Rückstand geraten wäre.