Spanien und Marokko bestreiten Fußball-Halbfinale

Von: apa

Spanien und Marokko haben sich im olympischen Männer-Fußballturnier als erste Teams für das Halbfinale qualifiziert. Dort kommt es zum direkten Aufeinandertreffen, nachdem sich Spanien im Viertelfinale am Freitag 3:0 gegen Japan durchsetzte und Marokko die USA mit 4:0 abservierte. Für Marokko, für das sich auch PSG-Profi Achraf Hakimi in die Torschützenliste eintrug, ist das einer der größten internationalen Erfolge in der Geschichte des Verbandes.

Im Anschluss standen sich Ägypten und Paraguay gegenüber, ehe um 21.00 Uhr der große Schlager Frankreich gegen Argentinien angepfiffen wird. Die beiden Nationen stehen sich seit dem von Argentinien gewonnenen WM-Finale von 2022 in Katar unfreundlich gegenüber. Zuletzt wurden die Animositäten durch rassistische Gesänge argentinischer Teamspieler nach dem Gewinn der Copa America weiter befeuert.