Spanien verliert bei Billie-Jean-King-Cup gegen Kanada

Das Team Spaniens ist am Mittwoch in Sevilla mit einem 0:2 gegen Kanada in das Finalturnier des Billie-Jean-King-Cups gestartet. Die Tennis-Weltranglisten-319. Marina Stakusic düpierte Rebeka Masarova in Gruppe C mit 6:3,6:1, Ex-US-Open-Finalistin Leylah Fernandez fixierte mit einem 7:6(8),7:6(7) gegen Sara Sorribes Tormo den Erfolg. In Pool D gewann Italien gegen Frankreich durch Punkte von Martina Trevison gegen Alize Cornet und Jasmine Paolini gegen Caroline Garcia 2:1.

Von: apa