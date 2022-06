Spannende Spiele bei der VSS/Raiffeisen Freizeit-Altherren- und Kleinfeldlandesmeisterschaft

Rungg/Eppan – Ausnahmslos spannende Finalspiele sahen die zahlreich erschienenen Zuschauer bei den Landesmeisterschaften der VSS/Raiffeisen Freizeit-Altherren- und Kleinfeldmeisterschaft in Rungg. Die Landesmeister-Titel gingen an die Mannschaft „Vrgiftitte Eishitte“ aus dem Sarntal (Kategorie Freizeit), den ASV Wiesen (Kategorie Altherren), sowie an die Mannschaft des FC Gitschberg/Jochtal (Kleinfeld). Den Pokalsieg holten sich die Mannschaften vom FC Obermais (Freizeit), AH Montan (Kleinfeld) und AH Welsberg (Altherren).

Nach den Finalspielen im Jahr 2019 konnte mit großer Begeisterung endlich wieder die Landesmeisterschaft der VSS/Raiffeisen Freizeit-Altherren- und Kleinfeldmeisterschaft ausgetragen werden. An zwei Tagen wurde in Rungg um die begehrten Titel gespielt. Die großen Gewinner der Endspiele kommen in diesem Jahr in der Kategorie Freizeit aus dem Sarntal. Die Mannschaft „Vrgiftitte Eishitt“ konnte in den letzten Spielminuten den Vorsprung noch aufbauen und holte sich mit 2:0 den Sieg gegen den FC Obermais. Auch bei den Altherren konnten sich die Spieler vom ASV Wiesen mit einem soliden 2:0 Sieg den Landesmeistertitel sichern. In der Kategorie Kleinfeld kann sich nun die Mannschaft vom FC Gitschberg/Jochtal Landesmeister nennen.

Spannende Spiele sahen die Zuschauer in Rungg auch bei den Finalspielen um den Pokalsieg. Dabei siegten bei der Kategorie Freizeit die Spieler vom FC Obermais mit 5:3 gegen den ASV Tscherms Marling. Den Pokalsieg in der Kategorie Kleinfeld konnte sich die Mannschaft AH Montan mit 2:1 gegen den ASV Tscherms holen und siegreich beim Pokalfinalspiel der Altherren waren die Spieler vom AH Welsberg mit 5:1 gegen den US La Val. Abschließend überreichten VSS-Obmann Günther Andergassen, VSS-Fußballreferent Andreas Unterkircher und VSS-Schiedsrichterobmann Walter Dibiasi den Siegern ihre wohlverdienten Preise.

Die Ergebnisse der Finalspiele:

Freizeit:

Vrgiftitte Eishitt – FC Obermais 2:0

Pokal Freizeit:

FC Obermais – ASV Tscherms/Marling 0:0, 5:3

Altherren:

ASV Wiesen – ASV Plose 2:0

Pokal Altherren:

AH Welsberg – US La Val 5:1

Kleinfeld:

FC Gitschberg/Jochtal – FC Rentsch 1:1; 5:4

Pokal Kleinfeld:

AH Montan – ASV Tscherms/Marling 2:1