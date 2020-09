Speerwerfer Vetter knapp am Weltrekord vorbei

Dem deutschen Speerwerfer Johannes Vetter ist beim Leichtathletik-Meeting in Chorzow (Polen) die zweitbeste Weite in der Geschichte gelungen. Mit 97,76 m kam der 27-Jährige nahe an den Tschechen Jan Zelezny heran, der es bei seinem Weltrekordwurf am 25. Mai 1996 in Jena auf 98,48 m brachte.

Von: APA/dpa