Spitzenreiter Real fertigt mit Alaba Mallorca mit 6:1 ab

Alaba und Co. kamen aus dem Jubeln kaum heraus

Real Madrid befindet sich auch nach der 6. LaLiga-Runde an der Tabellenspitze. Die “Königlichen” feierten am Mittwochabend mit ÖFB-Star David Alaba in der Innenverteidigung einen 6:1-Kanterheimsieg gegen Real Mallorca und nahmen damit zum fünften Mal die vollen Punkte mit. Die ungeschlagene Ligaserie konnte auf mittlerweile 24 Partien ausgebaut werden. Auch Alaba leistete seinen Beitrag, bereitete er doch den vorletzten Treffer seines Teams vor.

Herausragend war Marco Asensio mit einem Triplepack (24., 29., 55.), zudem trafen Karim Benzema (3., 78.) und zum Abschluss Isco (84.). Alaba und Co. halten nach dem sechsten Pflichtspielsieg in Serie bei 16 Punkten und liegen damit zwei Zähler vor dem Lokalrivalen Atletico Madrid, der bereits am Dienstag bei Getafe mit 2:1 gewonnen hatte.

Auch weiter ungeschlagen ist der FC Sevilla. Salzburgs Champions-League-Gegner fixierte im Schlager der 6. Runde gegen Valencia einen 3:1-Erfolg und damit im fünften Saisonspiel den dritten Sieg. Alejandro Gomez (3.), ein Eigentor von Toni Lato (15.) und Rafa Mir (22.) sorgten schon in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Valencia gelang durch Hugo Duro (31.) nur Resultatskosmetik und verlor zum zweiten Mal in Folge. Sevilla fehlen fünf Punkte auf Rang eins, Valencia sechs.