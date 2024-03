Sprinter Fuchs bei Hallen-WM mit persönlichem Rekord Zehnter

Sprinter Markus Fuchs hat bei der Hallen-WM in Glasgow über 60 m das Finale mit einer neuen persönlichen Bestleistung knapp verpasst. Im Semifinale am Freitag belegte der 28-jährige Niederösterreicher in 6,58 Sekunden den zehnten Platz. Fuchs blieb eine Hundertstelsekunde unter seiner eigenen Bestmarke, allerdings zwei Hundertstel hinter dem Final-Ticket sowie dem österreichischen Rekord von Andreas Berger aus dem Jahr 1988.

Im Semifinale überzeugte der US-Amerikaner Christian Coleman mit der Weltjahresbestleistung von 6,43 Sek., dessen Landsmann Noah Lyles (6,47) wurde Zweiter.

Zuvor hatte die Oberösterreicherin Susanne Gogl-Walli über 400 m mit neuem österreichischen Rekord von 51,43 Sekunden im Vorlauf souverän das Halbfinale erreicht. Die 27-Jährige war als Zweite ihres Heats zwölf Hundertstel langsamer als die Niederländerin Lieke Klaver. Als auch insgesamt Zweitplatzierte der Vorrunde blieb sie satte drei Zehntelsekunden unter ihrer eigenen ÖLV-Bestmarke aus dem Vorjahr. Das Halbfinale der besten zwölf mit Gogl-Walli ist am Freitagabend angesetzt. Der Endlauf steigt am Samstag.

Im Fünfkampf liegt Verena Mayr nach vier Bewerben auf dem siebenten Zwischenrang.