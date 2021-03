Spurs erleiden in Philadelphia höchste Saisonniederlage

APA/APA (AFP/Getty)/KEVIN C. COX

Mit einem 99:134 bei den Philadelphia 76ers haben die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association die bisher höchste Saisonniederlage hinnehmen müssen. “Unsere Defense war nicht auf dem gewohnten Level”, sagte Jakob Pöltl, der in 24:29 Einsatzminuten sieben Punkte, fünf Rebounds und je zwei Assists sowie Blocks verbuchte.

Die Texaner lagen beim Leader der Eastern Conference im ersten von fünf Auswärtsspielen hintereinander abgesehen vom Start stets im Hintertreffen. Besonders bitter verlief mit 21:46 das dritte Viertel. In Abwesenheit von DeMar DeRozan, der aus persönlichen Gründen fehlte, waren Derrick White und Drew Eubanks mit je 17 Punkten die erfolgreichsten Werfer der Spurs, die bereits am (heutigen) Montag bei den Detroit Pistons wieder im Einsatz sind.

Die 76ers, die den fünften Sieg hintereinander feierten, mussten ohne Joel Embiid auskommen. Der am linken Knie verletzten Center fällt vermutlich zwei Wochen lang aus.

Stephen Curry, der am Sonntag 33 wurde, beging seinen Geburtstag mit einem Sieg gegen Utah Jazz. Der Star-Guard steuerte zum 131:119 der Golden State Warriors über den NBA-Leader 32 Punkte und neun Assists bei.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag: Philadelphia 76ers – San Antonio Spurs (7 Punkte, 5 Rebounds, 24:29 Minuten von Jakob Pöltl) 134:99, Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 128:122, Golden State Warriors – Utah Jazz 131:119, Orlando Magic – Miami Heat 97:102, Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 100:82, Houston Rockets – Boston Celtics 107:134, Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 114:112, Chicago Bulls – Toronto Raptors 118:95, New Orleans Pelicans – L.A. Clippers 135:115.