SSV Loacker Bozen Volksbank geht mit einer Niederlage in die Sommerpause

Conversano – Nichts zu holen gab es für den SSV Loacker Bozen Volksbank am 26. und zugleich letzten Spieltag der Serie-A-Beretta-Saison 2021/22. Gegen Conversano mussten sich die Weiß-Roten am Samstagabend deutlich mit 20:36 geschlagen geben und verabschieden sich damit auf dem 7. Tabellenplatz in die wohlverdiente Sommerpause.

Dass es weder für den SSV Loacker Bozen Volksbank noch für Conversano noch um viel ging, war der Partie von Beginn an anzumerken. Defensiv wurde nicht so hart zugepackt wie sonst üblich, außerdem rotierten sowohl Mario Sporcic als auch Conversano-Trainer Allesandro Tarafino viel, wobei Sporcic vor allem den jungen Eigengewächsen viel Spielzeit gewährte. Das will aber nicht heißen, dass in der Pala San Giacomo kein Handballspektakel geboten wurde.

Vor allem die Torhüter, Pedro Hermones im Kasten der Bozner und Pasqualino Di Giandomenico zwischen den Pfosten von Conversano, zeigten immer wieder mit schönen Paraden auf. Der individuellen Klasse wegen schaffte es Conversano gleich einmal, das Spiel an sich zu reißen und ging in der 14. Minute dank Rossetto mit 9:4 in Führung. Zwischenzeitlich kämpfte sich der SSV Loacker Bozen Volksbank wieder ans Ergebnis heran, doch in der Schlussphase der ersten Halbzeit schaffte Conversano erneut den Durchbruch und beim Stand von 16:10 ging es in die Pause.

Frühe Entscheidung sorgt für wenig Spannung

Nach dem Seitenwechsel schaltete Conversano sofort einen Gang höher und der SSV Loacker Bozen Volksbank hatte große Mühe, mit dem Rhythmus der Süditaliener, für die nun die Playoffs um die Titelverteidigung anstehen, mitzuhalten. Zwei Vier-Tore-Breaks bescherten den Hausherren in der 36. Minute das 24:11. Der Traum von einem Comeback der Weiß-Roten war schnell ausgeträumt, da der Rest der Partie mehr einem Freundschaftsspiel als einem Serie-A-Spiel ähnelte.

Sporcic begann wieder zu rotieren und ließ seine jungen Spieler auf das Parkett. In den Reihen vom SSV Loacker Bozen Volksbank zeichneten sich in der restlichen Spielzeit vor allem Filippo Pasini und Jonas Walcher aus. Die beiden erzielten in der zweiten Halbzeit sechs der zehn Bozner Treffer. Am Ende stand ein 36:20 auf der Anzeigetafel und für die Weiß-Roten war die Saison 2021/22 offiziell beendet.

Conversano – SSV Loacker Bozen Volksbank 36:20 (16:10)

Conversano: Di Caro, Di Giandomenico, Luciano; Moretti 2, Sciorsci 3, Giannoccaro, Degiorgio 2, Nelson 8/3, Possamai 3, Rossetto 5, Laviola 1, Saitta 2, Lupo 2, Abdurahmanovic 1, Radovcic 7/1. Trainer: Alessandro Tarafino

SSV Loacker Bozen Volksbank: Hermones, Rottensteiner; Gaeta 1, Ladakis 2, Walcher 4, Pasini 5/1, Plattner, Mathà 3, Cantore 2, Turkovic 2, Trevisol, Gligic, Mizzoni, Scianamè 1. Trainer: Mario Sporcic

Schiedsrichter: Fato Giovanni/Guarini Luigi