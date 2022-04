SSV Loacker Bozen Volksbank kehrt mit leeren Händen von Sardinien zurück

Sassari – Nichts zu holen gab es für den SSV Loacker Bozen Volksbank am Samstagabend in Sassari. Im Rahmen des 24. Spieltags der Serie A Beretta mussten sich die Weiß-Roten Raimond Sassari nach einer äußerst schwachen ersten Halbzeit klar mit 23:36 geschlagen geben.

Sassari startete schwungvoll und stellte nach den Toren vom Ex-Bozner Halilkovic (1.), Pereira (2.) und Querin (3.) früh auf 3:0. Anfangs hatte der SSV Loacker Bozen Volksbank den um den Meistertitel mitspielenden Sarden noch etwas entgegenzusetzen. Als Pasini in der zwölften Minute von der Siebenmeterlinie sein 100. Saisontor zum 5:6 erzielte, waren die Weiß-Roten aber zum letzten Mal nah an den Gastgebern dran. Sassari erzielte bis zur 20. Minute nämlich sieben Tore in Folge und plötzlich stand es 5:13.

Von dieser Klatsche musste sich der SSV Bozen erst einmal erholen, während Sassari weiter munter nach vorne spielte und hinten Sampaolo alles abwehrte, was auf ihn zuflog – 15 Paraden bis zum Seitenwechsel sprechen eine deutliche Sprache. Für die Truppe von Mario Sporcic galt es also, Schadensbegrenzung zu betreiben. Das klappte nicht ganz, denn als die Pausensirene ertönte, stand ein 10:20 auf der Anzeigetafel. Vom SSV Loacker Bozen Volksbank musste nach dem Seitenwechsel mehr kommen.

Nach dem Seitenwechsel eine ausgeglichene Partie

Mario Sporcic schien in der Halbzeitansprache die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Mannschaft kam wie ausgewechselt aus der Kabine zurück. In der zweiten Halbzeit begegneten sich die beiden Mannschaften weitestgehend auf Augenhöhe. Den großen Vorsprung verwaltete Sassari in souveräner Manier, weshalb eine sensationelle Aufholjagd des SSV Loacker Bozen Volksbank ausgeschlossen werden konnte. So hatte Sporcic aber die Möglichkeit, einige seiner Jünglinge auf das Parkett zu schicken.

In der 45. Minute erzielte einer von ihnen, Francesco Scianamè, das 18:28. Der Jubel auf der Bozner Bank war groß, denn für den Spieler des Jahrgangs 2004 war es der erste Treffer im weiß-roten Tress. Nachdem der SSV Bozen kurz wieder auf einen Acht-Tore-Rückstand verkürzen konnte, baute Sassari in der Schlussphase der Partie seinen Vorsprung aber wieder aus, sodass am Ende ein glasklares 36:23 für die Sarden dastand.

Für den SSV Loacker Bozen Volksbank steht am Sonntag der Rückflug nach Bergamo an. Am kommenden Spieltag treffen die Weiß-Roten am nächsten Samstag im letzten Heimspiel der Saison auf Secchia Rubiera.

Raimond Sassari – SSV Loacker Bozen Volksbank 23:36 (20:10)

Raimond Sassari: Spanu 1, Leban, Sampaolo; Pereira 3, Nardin 6, Bargelli 3, Querin 5, Del Prete, Delogu 1, Halilkovic 4, Bomboi, Bardi 3, Pintori, Bronzo 5, Mbaye, Tabanguet 5. Trainer: Luigi Passino

SSV Loacker Bozen Volksbank: Hermones, Rottensteiner; Gaeta 4, Ladakis 6, Walcher, Pasini 7/2, Plattner, Mathà, Niksiar, Cantore 1, Turkovic 4/2, Trevisol, Gligic, Mizzoni, Scianamè 1. Trainer: Mario Sporcic

Schiedsrichter: Bassan Mattia/Bernardelle Andrea