Stadlober beim Langlauf-Weltcup in Ruka über 10 km Siebente

Freitag, 28. November 2025 | 12:09 Uhr
Teresa Stadlober lief zum Saisonauftakt auf Rang sieben
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/Archivbild/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

Skilangläuferin Teresa Stadlober ist mit einem siebenten Platz in die Weltcup-Saison gestartet. Die Salzburgerin wies am Freitag in Ruka in Finnland im 10-km-Klassikrennen mit Einzelstart auf Siegerin Frida Karlsson 40,6 Sek. Rückstand auf. Die vor Moa Ilar und Ebba Andersson zweitplatzierte Norwegerin Heidi Weng verhinderte einen schwedischen Dreifachsieg. Das 10-km-Rennen der Männer mit dem Steirer Mika Vermeulen ist für 13.15 Uhr MEZ angesetzt.

“Ein siebenter Platz, da bin ich mehr als zufrieden. Es ist wirklich super gegangen”, äußerte sich Stadlober im ORF-Interview. Sie sei vor dem Auftakt in den Olympia-Winter “schon sehr nervös, sehr angespannt” gewesen. In der klassischen Technik fühle sie sich aber wohl, habe Selbstvertrauen. Sie freue sich nun auf Sonntag, wenn es im Wintersportort nahe des Polarkreises in den 20-km-Bewerb Skating mit Massenstart geht (11.45 Uhr, Männer 10.00). “Ich weiß, dass die Form passt.”

