Stadlober zum Tour-Auftakt Elfte – Johaug siegte

Langläuferin Teresa Stadlober ist mit einem elften Rang in die Tour de Ski gestartet. Der Salzburgerin gelang am Samstag in Lenzerheide im Skating-Massenstart über 10 Kilometer nach missglücktem Beginn noch ein einigermaßen gelungener Auftakt. Der Sieg ging an Topfavoritin Therese Johaug. Die Norwegerin gewann 12,3 Sekunden vor ihrer Landsfrau Heidi Weng. Dritte wurde die Schwedin Ebba Andersson.

Stadlober war in einem der ersten Anstiege von einer gestrauchelten Konkurrentin aufgehalten worden und aus den Top 20 gefallen, machte danach aber noch etliche Positionen gut. Ihr Rückstand auf Johaug betrug im Ziel 42,5 Sekunden. Lisa Unterweger landete abgeschlagen an der 69. Stelle.

Stadlober konnte mit dem Ergebnis leben, zumal sie auch noch Magenprobleme gehabt hatte. “Mit dem elften Rang bin aufgrund des Rennverlaufes zufrieden, da der Zeitrückstand überschaubar geblieben und auf Rang sechs sehr gering ist”, sagte die Salzburgerin.

Titelverteidigerin Ingvild Flugstad Östberg feierte nach einer Schutzsperre aus gesundheitlichen Gründen als Vierte ein gelungenes Saisondebüt.

Bei den Herren gewann über 15 km der Russe Sergej Ustjugow. Der Tour-Sieger von 2017 behielt vier Sekunden vor Titelverteidiger Johannes Hösflot Kläbo und seinem mit dem Norweger zeitgleichen Landsmann Alexander Bolschunow die Oberhand. Bernhard Tritscher kam nicht über den 62. Platz hinaus.