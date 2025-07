Start des Grand Prix von Belgien wegen Regens verschoben

Von: apa

Der Start zum Formel-1-Grand-Prix von Belgien ist wegen schwerer Regenfälle auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das Fahrerfeld fuhr nach der Einführungsrunde hinter dem Safety Car auf dem Traditionskurs in Spa-Francorchamps zurück in die Boxengasse. Die schlechten Sichtverhältnisse veranlassten die Rennleitung zur Verschiebung. Wann das ursprünglich für 15.00 Uhr angesetzte Rennen in den Ardennen am Sonntag über die Bühne gehen wird, ist vorerst offen.