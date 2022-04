Bruneck – Es ist wie eine vertraute „Heimkehr“ und fühlt sich doch wie ein Abenteuer an. Nach der Karriere als Stürmer beim EV Bruneck (1996 – 1999) und dem aufregenden Job als Trainer beim HC Pustertal in der Serie A (2008 – 2011) kommt es nun zum „dritten Akt“: Stefan Mair wird Trainer beim HC Pustertal in der ICE Hockey League.

Die Liste jener, die als Spieler und als Trainer für die Wölfe tätig waren, ist nicht besonders lang. Der Stürmer heuerte nach Stationen bei Mailand (Devils) und Varese beim EV Bruneck an und blieb immerhin drei Jahre lang ein Wolf. Zwischen 1996 und 1999 lieferte der Mittelstürmer verlässlich seine Leistung ab, erlebte in diesen Jahren auch etliche Turbulenzen (Trainerwechsel, finanzielle Probleme).

In den zehn Jahren bis zum Engagement als Trainer beim HC Pustertal ließ der Bozner seine Spielerlaufbahn ausklingen und begann seine Trainertätigkeit in Jugend, Nationalteam, Fassa und dann 2008 beim HC Pustertal. “Noch im Dezember – auf dem letzten Platz stehend – stand der Trainer Mair vor dem Rauswurf. Dann folgte eine Aufholjagd, die erste Halbfinalteilnahme nach 25 Jahren für die Wölfe, ein Pokalsieg und weitere zwei Jahre Mair-Power-Hockey, denen eigentlich nur die „Krönung“ (sprich Meistertitel) versagt blieb. Nach dem verlorenen Titel im April 2011 hatten sich Trainer und Verein wohl etwas aufgerieben. Die drei Jahre mit dem schlechten Start 2008, dem Mega-Jahr 2010 und der brutalen Enttäuschung 2011 hatten Spuren hinterlassen und die Wege trennten sich. Für Stefan Mair waren die Jahre an der Rienz wohl auch ein Startschuss zu einer internationalen Trainerkarriere, wie sie einem Südtiroler nur sehr schwer zugetraut wurde. Nach einem Intermezzo bei Cortina führte der 54-jährige Schwenningen aus der DEL2 in die DEL und die Nationalmannschaft durch drei Weltmeisterschaften. 2016 heuerte Mair beim HC Thurgau an. Beim Schweizer Zweitligisten – einem der kleineren Vereine der Liga – lieferte er sechs Jahre lang nicht nur hervorragende Arbeit ab, sondern prägte nachhaltig das Gesicht von Verein und Mannschaft”, so der HC Pustertal.

Nun kehrt Stefan Mair nach Südtirol zurück. “Der wohl am besten quotierte Südtiroler Coach kommt zum besten Südtiroler Eishockeyteam 2021/22 und will dort nachhaltiges schaffen und erschaffen”, heißt es weiter.

Gute Voraussetzungen seien dabei gegeben: “Ein hoch motiviertes Umfeld, gute Strukturen, die erste komplette Saison in der neuen Intercable Arena, ein Verein im Aufwind und Erfahrungswerte aus der letzten erfolgreichen Debut-Saison in der ICE Hockey League. Stefan Mair – bitte übernehmen Sie!” Pustertal-Manager Patrick Bona sagt: „Stefan Mair war unser absoluter Wunschkandidat. Mit seiner Verpflichtung wollen wir das langfristige Projekt ICEHL in Bruneck weiter vorantreiben. Wir sind überzeugt, dass Stefan uns auf das nächste Level bringen wird – sei es sportlich, als auch in allen weiteren Bereichen, was die Professionalität im Verein anbelangt. Stefan ist ein kompletter Trainer, sehr gut organisiert und taktisch sehr stark, der von den Spielern alles abverlangen wird. Für den HCP ist die Verpflichtung von Stefan Mair eine große Chance, die einheimischen Spieler weiterzuentwickeln und sie zu Leistungsträgern zu formen.“

HCP – Präsident Erich Falkensteiner: „Wir freuen uns sehr, dass Stefan zum HCP kommt. Wir haben eine langfristige Zusammenarbeit mit ihm geplant, um nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig das

Eishockey im Pustertal weiter attraktiver zu machen. Stefan ist ein Fachmann – wir wollten einen Trainer, der junge Spieler entwickeln kann, was eine enorme Bedeutung und Wichtigkeit für uns hat.“

Was hat dich dazu bewogen, nach Südtirol zum HCP zurückzukehren?

Mir ist die Entscheidung, Thurgau zu verlassen nicht leicht gefallen. Nach sechs Jahren wurde es aber Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen. Mit dem HCP als „neuem“ Team in der ICE Hockey League und dem mega-tollen und gelungenen Stadion etwas Nachhaltiges aufzubauen, reizt mich ungemein. Ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe und mir ist voll bewusst, dass sehr viel Arbeit vor uns liegt. Ich will aber etwas bewegen und jungen motivierten Spielern eine konkrete Chance geben, auf diesem Niveau zu spielen.

Es ist ein Wiedersehen mit dem HCP, worauf freust du dich am meisten?

Am meisten freue ich mich auf die Stadt und die vielen Leute, die ich schon seit meiner Zeit als Spieler und Trainer kenne – und auf die neue Arena.

Was sind deine persönlichen Ziele mit dem HCP in der ICEHL?

Das Ziel ist etwas Nachhaltiges aufzubauen, was sicher nicht von heute auf morgen möglich sein wird. Ich will jungen Spielern, die den Willen und die Leidenschaft mitbringen, den Weg weisen, in einer Profiliga zu spielen.

Eine kurze Botschaft an die HCP Fans.

Ich freu mich schon ungemein auf unser neues Zuhause und werde alles unternehmen, dass die Fans stolz auf unsere Mannschaft sein können.