Steilhongfußballturnier am 20. August in Tils

Tils – Am Wochenende findet zum wiederholten Mal das Steilhangfußballturnier der Tilser Jugend statt. Am 20. August 2022 treffen sich ab 10.00 Uhr bis zu 16 Mannschaften, die aus je sechs Jugendlichen bestehen, um am Steilhang oberhalb des Perlungerhofes in Gereuth das Turnier auszutragen.

Die drei besten Teams werden im Anschluss prämiert. Das Fußballturnier ist für die Jugendlichen und für alle Anwesenden eine Gaudi.

Auch der Brixner Jugendstadtrat Peter Natter ist vom Turnier begeistert: „Besonders für die Jugendlichen ist es wichtig, dass Veranstaltungen organisiert werden, bei denen der Spaß und das Zusammenkommen im Vordergrund stehen“.

Alle Spielerinnen und Spieler, sowie alle Zuschauerinnen und Zuschauer werden mit Speisen und Trank versorgt. Auf der Aftershowparty sorgt DJ Obelix für gute Stimmung.