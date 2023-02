Stöger-Treffer zu wenig – Bochum unterliegt BVB im Pokal

Borussia Dortmund komplettiert das Viertelfinale des DFB-Pokals. Der BVB feierte am Mittwochabend im kleinen Ruhrpottderby dank der Treffer von Emre Can (45+1.) und Marco Reus (70.) einen knappen 2:1-Erfolg beim VfL Bochum. Für die Heimmannschaft war der zwischenzeitliche Ausgleich des ÖFB-Legionärs Kevin Stöger per Handelfmeter zu wenig (64.). Zuvor qualifizierte sich der 1. FC Nürnberg nach einem Elfmeter-Krimi gegen Fortuna Düsseldorf ebenfalls für die letzten Acht.

In einem intensiv geführten Spiel in Bochum brachte Emre Can den BVB mit einem sehenswerten Treffer kurz vor der Pause in Führung. Der Mittelfeldspieler kam nach einem Klärungsversuch des Bochumer Schlussmanns Manuel Riemann an der Mittellinie an den Ball und versenkte diesen von dort im Tor (45+1.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bochum die Frequenz und kam durch Stöger zum nicht unverdienten Ausgleich. Der ÖFB-Legionär traf per Handelfmeter (64.).

Doch die Freude währte nicht lange. Jude Bellingham bediente im Strafraum den kurz zuvor eingewechselten Reus, der Kapitän musste den Ball nur noch über die Linie schieben (70.). Der BVB gewann auch das fünfte Pflichtspiel im aktuellen Kalenderjahr, für Bochum war es nach fünf Heimsiegen in Serie die erste Niederlage vor eigener Kulisse unter Trainer Thomas Letsch.

Zuvor sicherte sich bereits der 1. FC Nürnberg in einem packenden Elfmeter-Krimi gegen Fortuna Düsseldorf das Viertelfinal-Ticket. Nachdem es nach 120 Minuten 1:1 gestanden war, behielten die Franken im Elfmeterschießen mit 5:3 die Oberhand. Im Mittelpunkt des Spiels stand auch der für Düsseldorf spielende Österreicher Christoph Klarer.

Zunächst brachte Dawid Kownacki die Fortuna in Führung (33.), diese egalisierten die Franken mit dem Schlusspfiff. Ein Abschluss von Taylan Duman wurde von Klarers Kopf entscheidend abgefälscht, aber nicht als Eigentor gewertet (93.). Nachdem in der Verlängerung keine Treffer mehr fielen, entschied das Elfmeterschießen. Dort bewies Klarer starke Nerven und verwertete seinen Versuch, am Ende zog sein Team jedoch den Kürzeren. Nürnberg ist nach dem Erfolg der einzige Zweitligist im Viertelfinale des Pokals.