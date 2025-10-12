Aktuelle Seite: Home > Sport > Stojokovic als Serbiens Fußball-Teamchef zurückgetreten
Dragan Stojkovic trat als Serbiens Nationalcoach zurück

Stojokovic als Serbiens Fußball-Teamchef zurückgetreten

Sonntag, 12. Oktober 2025 | 10:07 Uhr
Dragan Stojkovic trat als Serbiens Nationalcoach zurück
APA/APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC
Schriftgröße

Von: APA/sda

Der serbische Fußball-Nationaltrainer Dragan Stojkovic hat nach der am Samstag in der WM-Qualifikation gegen Albanien erlittenen 0:1-Heimniederlage seinen Rücktritt erklärt “Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen, und ich übernehme die Verantwortung dafür”, sagte Stojkovic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Leskovac. “Ich bin hier, um mich den Konsequenzen zu stellen.” Das Ergebnis sei “wirklich schlecht, damit habe ich nicht gerechnet”, stellte er fest.

Der ehemalige Mittelfeldspieler fügte hinzu, dass er seinen Rücktritt dem Präsidenten und dem Generalsekretär des serbischen Verbands übergeben habe. “Ich werde nicht nach Andorra reisen, um die Mannschaft zu betreuen.” Dort bestreitet Serbien am Dienstag sein nächstes Qualifikationsspiel. Es belegt in der Gruppe K hinter England und Albanien Platz drei. Auf die Albaner fehlen bei einem Spiel weniger vier Punkte.

Der 60-jährige Stojkovic betreute Serbiens Mannschaft seit 2021. Heuer im März hat er sich mit seiner Truppe im Nations-League-Play-off gegen Österreich nach einem 1:1 in Wien durch einen 2:0-Heimerfolg in Belgrad durchgesetzt. Ein Freundschaftsspiel im Juni 2024 in Wien hatte mit einem 2:1-Erfolg der Österreicher geendet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Kommentare
48
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
Kommentare
30
Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
Im Gewächshaus sprießt “Gras”
Kommentare
25
Im Gewächshaus sprießt “Gras”
Braut erwischt Bräutigam in Italien in flagranti
Kommentare
21
Braut erwischt Bräutigam in Italien in flagranti
Polizei patrouilliert in der Bozner Altstadt ab sofort bis 3.00 Uhr in der Früh
Kommentare
20
Polizei patrouilliert in der Bozner Altstadt ab sofort bis 3.00 Uhr in der Früh
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 