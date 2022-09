Strahlende Kinderaugen beim Mini Drei Zinnen Alpine Run

Sexten – Die Jubiläumsausgabe des renommierten Berglaufs in der Dolomitenregion 3 Zinnen wurde am Sonntag mit dem traditionellen Kinder- und Jugendlauf abgeschlossen. Fast 100 Nachwuchsathleten waren mit von der Partie.

Auf verschiedenen Distanzen, von 300 Metern für die ganz Kleinen, bis zu den Junioren A mit einer Streckenlänge von 1.400 Metern, wurde am Sonntagvormittag rund um das Haus Sexten um die schnellste Zeit gelaufen. Der Spaß stand bei den laufbegeisterten Kindern und Jugendlichen jedoch immer im Vordergrund. Moderator Günther Leitgeb sorgte zudem gekonnt für gute Laune bei den jungen Teilnehmern und ihren Begleitpersonen.

Der Mini Drei Zinnen Alpine Run schloss den 25. Südtirol Drei Zinnen Alpine Run würdig ab. Die 26. Ausgabe des internationalen Berglauf-Festes in Sexten wird am Samstag, 9. September 2023 ausgetragen. Der Mini Drei Zinnen Alpine für alle berglaufbegeisterten Kinder und Jugendlichen geht hingegen am Sonntag, 10. September 2023 über die Bühne.

Hier gibt es alle Tagessieger des Mini Drei Zinnen Alpine Run im Überblick:

Junioren G: Riccardo Fabbro 1.16,9 und Carlotta Fabbro 1.14,7

Junioren F: Lenny Pigozzi 2.31,0 und Jana Victoria Innerkofler 2.14,3

Junioren E: Max Bergmann 1.49,7 und Eliska Anna Milfait 1.53,9

Junioren D: Elia Steinkasserer 3.57,0 und Mia Pedevilla 4.21,0

Junioren C: Leonardo Leso 5.35,4 und Eliska Anna Milfait 5.59,2

Junioren B: Maxi Fleischmann 11.23,7 und Eva Bergmann 7.50,2