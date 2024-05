Straka bei PGA-Turnier in Charlotte zurückgefallen

Golfprofi Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in Charlotte nicht an seine starke Auftaktrunde angeschlossen. Der 31-jährige Wiener rutschte bei der Wells Fargo Championship am Freitag nach 16 von 18 gespielten Löchern vom fünften auf den 21. Zwischenrang zurück. Die Runde musste wegen eines Gewitters unterbrochen werden. In Führung im Quail Hollow Club liegt weiter der US-Amerikaner Xander Schauffele, der einen Vorsprung von vier Schlägen aufweist.

Von: apa