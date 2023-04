Straka bei seiner Masters-Auftaktrunde zwei unter Par

Golf-Profi Sepp Straka hat sich nach einem schwierigen Start mit einem starken zweiten Teil seiner Auftaktrunde beim Masters in Augusta ins Vorderfeld gesetzt. Der 29-jährige Wiener spielte am Donnerstag eine 70er-Runde und lag mit zwei unter Par vorerst auf dem 13. Zwischenrang. Auf das erste Spitzentrio, den Norweger Viktor Hovland, den Spanier Jon Rahm und US-Mann Brooks Koepka, fehlten ihm fünf Schläge. Viele Favoriten starteten aber erst später.

Straka hatte beim ersten Major-Turnier des Jahres im legendären Augusta National Golf Club in Georgia einen Fehlstart hingelegt. Sein erster Abschlag ging weit daneben, es folgte ein Doppelbogey. Auf den ersten neun Löchern verzeichnete der Weltranglisten-33. zwei weitere Schlagverluste bei nur einem Schlaggewinn. Auf den Spielbahnen Nummer 12 bis 16 legte Straka aber eine Birdie-Serie hin und kam letztlich mit zwei Schlägen unter Platzstandard ins Clubhaus.

Beim Training am Montag hatte Straka das Publikum mit einem Hole-in-One verzückt. In der ersten Runde litten die Fans vor allem mit Superstar Tiger Woods. Der 15-fache Major-Sieger, der in Augusta erst sein zweites Turnier in diesem Jahr bestreitet, hatte von Beginn an zu kämpfen und rettete am Ende eine 74er-Runde. Den Cut hat der fünffache Gewinner des begehrten “Green Jacket” beim Masters in seiner Karriere noch nie verpasst. Damit das so bleibt, dürfte am Freitag eine Steigerung nötig sein.