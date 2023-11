Straka bei Woods-Comeback-Turnier in Schlagdistanz

Sepp Straka hat beim Comeback-Turnier von Golf-Superstar Tiger Woods in der Karibik eine solide Auftaktrunde gespielt. Der 30-jährige Wiener startete am Donnerstag beim Einladungsturnier mit ausgewählten PGA-Spielern im Albany Golf Club auf den Bahamas mit einer 72er-Runde (Par) und lag als 13. drei Schläge vor dem US-Amerikaner Woods (75), der als 18. von 20 Teilnehmern bei der mit 3,5 Millionen Dollar dotierten Hero World Challenge ins Clubhaus zurückkehrte.

“Ich bin jetzt ein bisschen kaputt”, sagte Woods nach der ersten von vier Runden im Urlaubsparadies. Straka gelangen drei Birdies bei einem Bogey und einem Double-Bogey. Woods unterlief ebenfalls ein Double-Bogey, außerdem fünf Bogeys bei vier Birdies. In Führung liegen die beiden US-Amerikaner Tony Finau und Brian Harman nach einer 67 (fünf unter Par).

Bereits 2016 und 2017 wählte der 15-fache Major-Champion Woods (47) nach seinen zahlreichen Verletzungen das eigene Event in der Nähe von Nassau als Wiedereinstieg ins Profigeschäft. Für den Mann, der 683 Wochen lang die Nummer eins der Golfwelt war, ist es das erste Turnier seit seiner verletzungsbedingten Aufgabe beim Masters in Augusta im April. Wenige Tage später wurde er in New York am rechten Fuß operiert.