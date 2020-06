Straka dürfte nach Par-Runde Cut in Hilton Head schaffen

Der Austro-Amerikaner Sepp Straka hat am Donnerstag beim US-PGA-Golfturnier in Hilton Head (7,1 Mio. Dollar) mit einem starken Finish wohl ein neuerliches frühzeitiges Ausscheiden wie in der Vorwoche vermieden. Nach misslungenem Start mit Doppelbogey und Bogey rettete sich der 27-Jährige mit drei Birdies auf den letzten neun Löchern und insgesamt vier Schlägen unter Par in die Preisgeldränge.

Der früh gestartete Straka lag vorerst unter den besten 40 und zwei Schläge über der prognostizierten Cut-Linie.