Straka in Charlotte wieder zurück im Spitzenfeld

Golfer Sepp Straka hat sich beim hochdotierten PGA-Turnier in Charlotte im Klassement wieder nach vorne gearbeitet. Nach einem Rückfall am zweiten Tag der Wells Fargo Championship gelang dem Wiener am Samstag mit einer 67er-Runde (4 unter Par) zumindest vorläufig wieder der Sprung ins Spitzenfeld. Zahlreiche Topspieler hatten ihre dritte Runde am späten Abend europäischer Zeit noch nicht beendet. Straka hält bei insgesamt 206 Schlägen und 7 unter Par.

Von: apa