Straka startet in Cromwell mit eins unter Par

Sepp Straka startete mit einer 69er-Runde in Travelers Championship

Der austro-amerikanische Golfprofi Sepp Straka ist mit einer 69er-Runde von eins unter Par in die Travelers Championship in Cromwell im US-Bundesstaat Connecticut gestartet. Damit lag er vorläufig im Mittelfeld, zahlreiche Spieler des stark besetzten PGA-Turniers hatten am Donnerstagabend (MESZ) aber noch gar nicht begonnen.