Straka startet in Surrey passabel ins Turnier

Sepp Straka ist mit einer 70er-Runde in das BMW-PGA-Championship-Turnier im Wentworth Club in Surrey gestartet. Der 30-Jährige spielte am Donnerstag vier Birdies bei nur zwei Bogeys und schloss die Auftaktrunde mit einem Score von zwei unter Par ab. Vorerst lag der für den Ryder Cup nominierte Wiener, der zuletzt bei einem Trainingslager in Rom bereits die Gegebenheiten im Marco Simone Golf & Country Club kennenlernen konnte, damit auf dem geteilten 24. Platz.

Zahlreiche Akteure, darunter auch Lukas Nemecz, waren noch auf dem Platz unterwegs.