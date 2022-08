Straka startet mit Platz neun ins Ranglisten-Finale

Straka in Atlanta gut in Schwung

Sepp Straka hat einen guten Start in die Tour Championship in Atlanta hingelegt. Beim Finale der besten 30 Profis der FedExCup-Rangliste im East Lake Golfclub spielte er nach drei Birdies und einem Bogey eine 68er-Runde und war mit gesamt sechs unter Par damit nach Tag eins Neunter. In Führung mit 15 unter lag der US-Amerikaner Scottie Scheffler, der auf eine 65 kam. Laut dem Play-off-System legte der Tourführende Scheffler bei 10 unter Par los, Straka begann bei 4 unter.