Straka startet mit sieben über Par schlecht in US Open

Sepp Straka hat die erste Runde bei den US Open der Golfprofis mit einer mehr als durchwachsenen Runde beendet. Der Austro-Amerikaner schrieb am Donnerstag (Ortszeit) auf dem Country Club von Brookline (Massachusetts) sieben über Par an. Beim dritten Major-Turnier des Jahres hatten viele Teilnehmer die Runde noch nicht beendet. Voran lag vorerst ein Quartett um den Nordiren Rory McIlroy mit jeweils drei unter Par.

Straka musste schon auf den ersten vier Löchern ein Bogey und ein Doppel-Bogey hinnehmen. Teil zwei der Runde begann für den 29-Jährigen mit vier Schlagverlusten in Serie dann ebenfalls unerwünscht. Straka spielte die restlichen fünf Löcher dann jeweils mit Par zu Ende. Der gebürtige Wiener tritt zum zweiten Mal in seiner Karriere bei den US Open an. Vor drei Jahren erreichte er in Pebble Beach mit dem 28. Rang seine bisher beste Platzierung bei einem Major-Event.