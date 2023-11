Straka startet verhalten in die World Tour Championship

Straka schlägt beim Finalturnier in Dubai ab

Sepp Straka ist kein optimaler Start in die World Tour Championship gelungen. Der österreichische Golfprofi kam am Donnerstag bei dem mit 10,5 Millionen US-Dollar dotierten Finalturnier in Dubai nicht über eine 74er-Runde (zwei über Par) hinaus und nahm damit Platz 40 ein. Der Ryder-Cup-Sieger verbuchte im Jumeirah Golf Estates je fünf Birdies und Bogeys sowie ein Doppel-Bogey.

Mit je 67 Schlägen lagen die Franzosen Julien Guerrier und Matthieu Pavon sowie der Däne Nicolai Höjgaard nach dem ersten Tag in Führung. Die World Tour Championship ist das Abschlussturnier des Race to Dubai, für das sich die 50 besten Spieler des Jahres qualifiziert haben. Sechs Wochen nach seinem letztlich erfolgreichen Debüt im Ryder Cup ist der 30-jährige Straka auch in Dubai beim höchstdotierten Bewerb der World Tour erstmals dabei.