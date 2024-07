Straka trotz Rückfalls bei British Open souverän im Cut

Von: apa

Golf-Ass Sepp Straka hat den Cut bei der 152. British Open im schottischen Royal Troon GC souverän geschafft. Österreichs Nummer eins konnte allerdings am Freitag mit einer 74er-Runde nicht an seinen starken Auftakt (70) tags zuvor anschließen, schaffte es mit insgesamt 144 Schlägen (zwei über Par) aber locker ins Wochenende. Der Olympiastarter lag im Zwischenranking nach der Vormittagssession in den Top 30, in Führung war zunächst sein irischer Ryder-Cup-Kollege Shane Lowry.

Lowry hielt nach zwei starken Runden zur Halbzeit bei 135 Schlägen (7 unter Par). Straka spielte am Freitag über weite Strecken solides Golf, am sechsten Loch schlug der 31-Jährige den Ball allerdings in einen der tiefen Topfbunker. Das Resultat war ein Doppelbogey. Auch auf den Bahnen sieben und 15 kassierte der zweifache PGA-Turniersieger Schlagverluste. Am Schlussloch gelang dem Vorjahres-Zweiten sein einziges Birdie. Damit verlor Straka deutlich an Boden zur Spitze.

Masters-Sieger Scottie Scheffler lag mit fünf Schlägen Respektabstand auf Lowry in den Top fünf, Olympiasieger Xander Schauffele war ein Stroke dahinter ebenfalls im Spitzenfeld vertreten. Den Cut verpassten derweil einige namhafte Spieler. US-Ikone Tiger Woods kam auch am Freitag nicht Fahrt und musste mit 156 Schlägen ebenso seine Golftasche packen wie sein Landsmann und Weltranglisten-Fünfte Wyndham Clark (158). “Ich habe den ganzen Tag gekämpft, aber war nie nahe genug dran, um Birdies zu machen”, bilanzierte Woods, der heuer zum ersten Mal seit 2019 wieder bei allen vier Majors am Start war. Nur beim Master war ihm der Cut gelungen.