Sturm Graz besiegt Salzburg in Unterzahl 2:1

Von: apa

Fußball-Doublesieger Sturm Graz darf weiter von der erfolgreichen Titelverteidigung in der Bundesliga träumen. Die Steirer setzten sich am Sonntag trotz Unterzahl in Salzburg 2:1 (0:1) durch und bauten den Vorsprung auf den einstigen Serienchampion auf fünf Punkte aus. Adam Daghim brachte die “Bullen” verdient in Führung (32.), doch Sturm drehte die Partie in Hälfte zwei durch einen Doppelpack von Otar Kiteishvili (48./Elfmeter, 70.).

Der Grazer Abwehrchef Gregory Wüthrich war nach einer Notbremse nach einer Stunde vom Platz geflogen. Die 3. Runde der Meistergruppe wird vom großen Wiener Derby zwischen Rapid und Austria Wien (17.00 Uhr) abgeschlossen.