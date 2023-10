Sturm Graz nach Salzburg-Remis an Ligaspitze

Otar Kiteishvili schoss Sturm vorübergehend an die Tabellenspitze

Vizemeister und Cupsieger Sturm Graz hat am Sonntag in der 10. Runde der Fußball-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Die Grazer setzten sich nach Rückstand beim WAC noch mit 2:1 (0:1) durch und liegen nun einen Zähler vor Serienmeister Salzburg. Die Bullen verspielten beim 2:2 (2:1) in Klagenfurt nach langer Unterzahl eine 2:0-Führung. Der LASK setzte sich gegen Altach mit 1:0 (0:0) durch und ist sechs Punkte hinter Sturm wieder Dritter.

Die Wiener Großclubs Rapid (6.) und Austria (9.) hatten bereits am Samstag klare Siege gegen das weiter sieglose Schlusslicht Lustenau und Blau-Weiß Linz (10.) gefeiert. Vor allem für Lustenau-Trainer Markus Mader wird die Luft nach dem 0:5 immer dünner. Überraschungsvierter ist Hartberg nach einem 3:0 über WSG Tirol (11.).