Sturms Europacup-Gegner Sociedad gegen Athletic Bilbao 1:1

Real Sociedad hat am Sonntag in Spaniens Fußball-Meisterschaft die Tabellenführung zurückgeholt, jedoch nur mit einem Heim-1:1 gegen Athletic Bilbao. Der Ausgleich der Gäste fiel erst in der 91. Minute durch Muniain, obwohl Bilbao seit der 84. Minute in Unterzahl war. Alexander Isak hatte den Europa-League-Gegner von Sturm Graz per Elfmeter in Führung gebracht (58.). Die Steirer haben am Donnerstag bei Real Sociedad anzutreten.

Sociedad liegt nun einen Punkt vor Real Madrid von ÖFB-Star David Alaba und Salzburgs Champions-League-Gegner FC Sevilla, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen. Weitere zwei Zähler dahinter folgt Atletico Madrid. Der Titelverteidiger feierte gegen den nun einen weiteren Punkt dahinter liegenden Fünften Betis Sevilla einen 3:0-Heimerfolg. Es trafen Yannick Carrasco (26.), German Pezzella per Eigentor (63.) und Joao Felix 880.).