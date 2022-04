Südtiroler glänzen in Rovereto

Bozen/Rovereto – Am Sonntag fand das „Eröffnungsmeeting“ in Rovereto statt. Unter den zahlreichen Teilnehmern waren auch einige Südtiroler Athleten mit dabei, die sich ordentlich in Szene setzen konnten.

Bei herrlichem Wetter erzielten die einheimischen Leichtathleten gute Ergebnisse, angefangen bei Agata D’Angelo von der SG Eisacktal. Die 16-jährige Boznerin lief die ungewohnte Distanz über 150 m in 18.86 Sekunden. Außerdem holte sie im 300-m-Rennen in 41.12 Sekunden Bronze. Die Eppanerin Annika Oberrauch stoppte in diesem Rennen die Zeitmessung in 42.19 Sekunden.

Überzeugen konnte auch Mehrkämpferin Linda Maria Pircher. Die Burgstallerin vom SV Lana stellte im Kugelstoßen mit 12.30 m eine neue Bestmarke auf, die 150 m bewältigte sie in 19.66 Sekunden. Für Pircher war es ein guter Test im Hinblick auf das bevorstehende Mehrkämpfer-Meeting am 23. und 24. April in Lana.

Im 2000-m-Lauf platzierten sich die Meraner U18-Asse Lisa Leuprecht und Sofia Demetz in 6:53.70 bzw. 6:54.13 Minuten auf den Rängen 2 und 3, die Lananer Stabhochspringerin Nicole Indra wurde mit 3.10 m Dritte. Karoline Puntaier (SG Eisacktal) gewann den Diskuswurf mit 33.32 m. Bei den Burschen schafften Mattia Pivetta und Riccardo Vantini 16.99 und 17.21 Sekunden über 150 m. Ivan Domenici kam über 600 m in 1:29.26 Minuten als Sechster ins Ziel.